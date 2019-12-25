Делегация из ОАЭ прибыла в Израиль для подписания соглашений о сотрудничестве

Стороны обсудят авиасообщение, безвизовый режим, защиту инвестиций и сотрудничество в научной сфере.

Высокопоставленная делегация из ОАЭ прибыла в Израиль для переговоров и подписания соглашений. Трансляцию мероприятия из аэропорта Бен-Гурион вела местная вещательная корпорация "Кан". По данным СМИ, представители двух стран подпишут соглашения об авиасообщении, безвизовом режиме, защите инвестиций и сотрудничество в научной сфере и технологиях.

Канцелярия премьер-министра Израиля распространила заявление о том, что Биньямин Нетаньяху и кабинет министров лично встретили прибывающего в страну главу Минфина США Стивена Мнучина. После этого состоялась торжественная церемония подписания документов.

Еще одна арабская страна примирится с Израилем.

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