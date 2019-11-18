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fvbykov

Действие приложения Минкомсвязи для электронных пропусков не распространяется на Москву

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С разъяснением выступили в самом министерстве.

В Минкомсвязи 12 апреля выступили с разъяснениями, что разработанное ведомством мобильное приложение "Госуслуги Стоп Коронавирус" работает в тестовом режиме. Его действие не распространяется на Москву, где действует собственная система цифровых пропусков. 

О появлении приложения "Госуслуги Стоп Коронавирус" от Минкомсвязи, где реализуется возможность оформления электронных пропусков – QR-кодов для поездок во время режима самоизоляции – стало известно 12 апреля.

Ранее мы сообщали о том, как будет работать пропускная система в Москве и Московской области на период режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса.

Фото: Pixabay

Теги: минкомсвязи, пропуск
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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