Во Франции перевернулся автобус с российскими туристами

По факту происшествия проводится проверка.

В воскресенье, 3 ноября, во Франции опрокинулся автобус, следовавший по маршруту Париж-Лондон. В аварии пострадало более 30 человек, включая граждан России. Об это Courrier Picard.

Инцидент случился на автомагистрали A1 в департаменте Сомма недалеко от коммуны Перон. По предварительной информации, автобус слетел с дороги на повороте ударился об ограждение и перевернулся. Возможной причиной аварии называют мокрый асфальт.

Посольство России уточняет данные о состоянии сограждан.

UPD: В Посольстве РФ заявили что среди пострадавших в ДТП с автобусом российских граждан нет.

Фото: Courrier Picard

Видео: YouTube/twentytrucks