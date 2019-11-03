  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 18:02
64
Rybka123
Код вставки плеера

Во Франции перевернулся автобус с российскими туристами

0 0

По факту происшествия проводится проверка.

В воскресенье, 3 ноября, во Франции опрокинулся автобус, следовавший по маршруту Париж-Лондон. В аварии пострадало более 30 человек, включая граждан России. Об это Courrier Picard.

Инцидент случился на автомагистрали A1 в департаменте Сомма недалеко от коммуны Перон. По предварительной информации, автобус слетел с дороги на повороте  ударился об ограждение и перевернулся. Возможной причиной аварии называют мокрый асфальт. 

Посольство России уточняет данные о состоянии сограждан.

UPD: В Посольстве РФ заявили что среди пострадавших в ДТП с автобусом российских граждан нет.

Фото: Courrier Picard
Видео: YouTube/twentytrucks

Теги:
Категории: Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии