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Чубайс сравнил нефть с дохлой лошадью
Сегодня, 9:45
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Чубайс сравнил нефть с дохлой лошадью

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Анатолий Чубайс вспомнил о ковбойской поговорке во время интервью для Forbes.

Анатолий Чубайс сравнил нефть с дохлой лошадью. Об этом председатель правления "Роснано" рассказал в интервью для Forbes. По мнению специалиста, на данный момент для России существует стратегический риск, связанный с  зависимостью стоимости нефти. По мнению эксперта, действующая структура российской экономики и технологический уклад устарели.

Есть известная ковбойская поговорка: если лошадь сдохла, с нее надо слезать

Анатолий Чубайс, председатель правления "Роснано" 

Специалист пояснил, что России может быть полезно постепенно отказываться от перспектив заработка на нефти. Чубайс уверен, что в 2020 году стоимость нефти не поднимется выше сорока долларов за баррель. До данного показателя цена дойдет при оптимистичном развитии событий. В связи со сложившейся ситуацией становится понятно, что у государства не получится зарабатывать на продаже сырья так, как это было раньше. 

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Теги: forbes, анатолий чубайс, нефть, роснано
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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