Анатолий Чубайс вспомнил о ковбойской поговорке во время интервью для Forbes.

Анатолий Чубайс сравнил нефть с дохлой лошадью. Об этом председатель правления "Роснано" рассказал в интервью для Forbes. По мнению специалиста, на данный момент для России существует стратегический риск, связанный с зависимостью стоимости нефти. По мнению эксперта, действующая структура российской экономики и технологический уклад устарели.

Есть известная ковбойская поговорка: если лошадь сдохла, с нее надо слезать Анатолий Чубайс, председатель правления "Роснано"

Специалист пояснил, что России может быть полезно постепенно отказываться от перспектив заработка на нефти. Чубайс уверен, что в 2020 году стоимость нефти не поднимется выше сорока долларов за баррель. До данного показателя цена дойдет при оптимистичном развитии событий. В связи со сложившейся ситуацией становится понятно, что у государства не получится зарабатывать на продаже сырья так, как это было раньше.

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