В список попали Екатеринбург, Элиста, Мурманск, Псков, Хабаровск.

Forbes перечислил самые недооцененные города России. Американский журналист Джаред Ранахан составил рейтинг городов, на которые туристы обращают недостаточно внимания. В списке первое место занимает Екатеринбург. В публикации его назвали "третьей столицей РФ" и "окном в Азию". Место отмечено благодаря богатому культурному наследию. Одним из таких достопримечательностей Ранахан считает Храм Всех Святых.

На второй позиции рейтинга расположился Мурманск, в котором путешественникам предлагается увидеть северное сияние. В список также попали Элиста, Псков и Хабаровск. Элиста, расположенная на территории Калмыкии, является единственным населенным пунктов в Европе, в котором преобладает буддизм. Российский Псков богат древнерусскими достопримечательности. Автор статьи напомнил, что город является одним из древнейших поселений страны. В нем сохранились многовековые церкви и городские стены, которым насчитывается более 500 лет.

По мнению Ранахана, Хабаровск заинтересует тем, что находится вблизи границы с Китаем. Из-за этого в городе сформировалась уникальная кулинарная культура. Автор публикации советует туристам приехать туда летом и прогуляться по набережной реки Амур.

Стал известен будущий первый триллионер в истории.