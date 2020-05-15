Вторым триллионером в истории может стать девелопер из Китая Сюй Цзяинь.

Стал известен будущий первый триллионер в истории. Это богатейший человек на планете, создатель и владелец компании Amazon Джефф Безос.

Эксперты сервиса консультаций для малого бизнеса Comparisun считают, что он сможет заработать состояние в триллион долларов к 2026 году. Сейчас его состояние, по оценкам Forbes, равняется примерно 143 миллиардам долларов.

Причина в том, что из-за спроса на онлайн покупки на фоне пандемии COVID-19 в мире акции компании Безоса резко подорожали.

Вторым триллионером в истории может стать девелопер из Китая Сюй Цзяинь.

Ранее мы сообщали, что компания Уоррена Баффетта потеряла около $50 млрд из-за пандемии COVID-19.

Видео: YouTube / MinuteVideos