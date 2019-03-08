Что произошло в Петербурге 8 марта

Piter.tv подготовил подборку главных событий в городе на Неве.

1) В Петербурге на 0,3% увеличили прожиточный минимум

В расчете на душу населения сумма составила 11 055 рублей (на 33,9 руб. больше). Для трудоспособного населения этот показатель составил – 12 118 рублей (на 38,7 руб. больше), для пенсионеров – 8 981 рублей (на 26,9 руб. больше), для детей – 10 783 рублей (на 29,0 руб. больше)

2) Мужчина упал с Литейного моста на лед Невы

Судя по ролику, мужчина либо скончался, либо находится в тяжёлом состоянии.

3) На ЗСД "Ладу" тушила бетономешалка

Автомобиль "Лада Ларгус" врезалась в отбойник, что привело к возгоранию моторного отсека.Перед прибытием экстренных служб, помощь в тушении пожара оказал водитель бетономешалки. Позднее на место прибыли 5 пожарных и одна единица специализированной техники. Сотрудники МЧС потушили машину за 20 минут.

4) На улице Олеко Дундича прорвало трубу, улицу заполонил пар

Работы по ремонту продлятся до конца дня.

5) На Бульваре Красных Зорь прорвало трубу

На участке повредилась труба диаметром 133 мм.

6) Парашютистки ЗВО совершили 8-тысячный прыжок 8 марта

Парашютный спорт для представительниц прекрасного пола лишь хобби. В повседневной жизни они служат в мотострелковой бригаде и дивизии ПВО.