Что произошло в Петербурге 6 февраля

Piter.tv подготовил видео подборку главных происшествий в городе на Неве за последние 24 часа.

Все ДТП и ЧП в Петербурге 6 февраля:

1. За один день в Петербурге "заминировали" 23 объекта. С 9:40 до 11:40 на электронные адреса администраций торговых и бизнес-центров, больницы поступили почти три десятка сообщений о минировании. В тексте содержалась следующая информация:

"В здании бомба! Бомба без запаха, корпус из пластика, металлодетекторы не обнаружат, собаки не учуют. Таймер автоматически активировался с момента открытия письма. Гуд бай".

2. Женщина за рулем Лады погибла в ДТП в Ломоносовском районе. Женщина на Ладе Гранта не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу. В тот момент там проезжал грузовик MAN, с которым легковушка и столкнулась. 36-летняя женщина погибла на месте еще до прибытия скорой помощи.

3. В Рощино снегом с крыши завалило девушку. Как отмечают очевидцы инцидента, сама девушка отделалась лишь сильным испугом и мокрой одеждой, каких-либо травм она, к счастью, не получила. Также по словам прохожих, такое количество снега вполне могло свалиться на следующих за девушкой женщине с ребенком.

4. Из-за столкновения Фольксвагена и Газели встал весь общественный транспорт на Красных Текстильщиков. На повороте дорогу не поделили легковой автомобиль Фольксваген и Газель. Они перегородили всю дорогу, из-за чего людям из общественного транспорта приходится выходить и идти пешком. На время съемки сотрудников ДПС еще не было на месте.

5. Петербургские нерпы остались без домиков из-за непогоды. Аномальные снегопады разрушили планы петербургских активистов. Они не смогли в срок построить домики для нерп. Активисты отметили, что выпавший снег негативно повлиял на состояние льда в тех местах, где планировалось строительство. Они напомнили, что снег притапливает даже очень прочный лед, вследствие чего на поверхности образуется вода. После мокрый лед прогибается вниз под тяжестью снежной насыпи. Таким образом домики для нерп затапливаются водой и становятся непригодными для заселения животными.

Видео: Piter.tv