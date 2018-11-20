Из-за столкновения Фольксвагена и Газели встал весь общественный транспорт на Красных Текстильщиков

На остановке собралась огромная очередь.

В Петербурге на улице Красных Текстильщиков произошла авария, из которой встали все автобусы, троллейбусы и маршрутки. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

На повороте дорогу не поделили легковой автомобиль Фольксваген и Газель. Они перегородили всю дорогу, из-за чего людям из общественного транспорта приходится выходить и идти пешком. На время съемки сотрудников ДПС еще не было на месте.

На кадрах, представленных ниже можно увидеть, что на остановке общественного транспорта уже собралась целая толпа. Однако, транспорту не удастся проехать, пока с дороги не уедут участники аварии.

Видео: Piter.TV