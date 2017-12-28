Все происшествия Петербурга за 28 декабря: фото и видео

Piter.tv подготовил для вас обзор с фото и видео о том, что случилось в Петербурге за 28 декабря.

В преддверии новогодних праздников не обходится и без происшествий. После случившегося 28 декабря взрыва в супермаркете "Перекресток", во всех местах скопления людей охрана находилась на чеку. В результате этого, за 29 декабря из-за забытых петербуржцами вещей было закрыто 10 станций метрополитена. Каждую из них проверяли в среднем 25 минут.

Помимо этого, в Санкт-Петербурге случилось несколько пожаров и другие происшествия, которые Piter.tv объединил для вас в традиционную подборку.

ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге за 28 декабря: обзор происшествий за сутки

1. В результате аварии на Партизана Германа водитель находится в реанимации. На перекрестке на большой скорости столкнулись два автомобиля из-за того, что один из автомобилей не уступил дорогу. Автоледи отпинала чужую машину, второй человек в реанимации.

2. На Шлиссельбургском проспекте в результате наезда автомобиля погибла женщина. Жительница культурной столицы решили сократить путь и пренебрегла пешеходным переходом.

3. На Шлиссельбургском проспекте забил "фонтан". Не считая ДТП, в результате которого погибла девушка и остановилось движение трамваев, в том же районе случилось наводнение из-за прорыва трубы. Стоит отметить, что «поломку» устранили несколькими днями ранее.

4.Видео как В Шушарах ночью горел торговый ларек с шавермой. Теперь жителям района придется искать другое место, чтобы полакомиться шавермой. Кафе потушили, но заработает оно не скоро. По предварительной версии поджог затеяли конкуренты.

5. Тем временем пьяный в хлам водитель врезался в здание на Большом Сампсониевском проспекте. Мужчина на "Лексусе" не справился с управлением транспортным средством. Водитель родился в рубашке, так как в отличие от него, передняя часть автомобиля оказалась всмятку.

6. На Васильевском острове ночью горел дом. Не обошлось и без пожаров. Первое возгорание в жилом доме произошло ночью. Огонь потушили. О пострадавших не сообщали.

7. На площадях Петербурга полиция под новогодними елками искала "бомбы". Мужчина пришел в полицию и написал заявление на своего знакомо. По его словам, неизвестный оставил под городскими елками взрывоопасные "подарки".

8. В Петербурге 21-летний педофил развращал семиклассницу. Сегодня оперативники задержали 21-летнего парня по подозрению в педофилии. Заявление на него написал отец семиклассницы.

9. Станцию метро "Технологический институт" проверили меньше чем за 15 минут. С утра по раньше закрыли "Техноложку" потому, что кто-то забыл свои вещи. Утром также на 10 минут закрыли "Сенную". В след за ней "Балтийская" была закрыта на вход и выход все по тем же причинам. А потом еще и станции "Проспект Просвещения", "Ладожская", "Старая деревня", "Пушкинская", вестибюль "Спортивной", "Невский проспект" и "Гостиный двор". Опасных предметов обнаружено не было. "Площадь Восстания" закрывали в 17:56 из-за большого скопления людей.

10. На Колпинском шоссе горит производственный ангар. Инцидент произошел на Колпинском шоссе рядом с автозаправкой “Кириши” по улице Финляндской.

11. На проспекте Науки эвакуировали "Окей" из-за угрозы взрыва. Все посетители были эвакуированы. В течение получаса оперативники искали бомбу, к счастью ее там не оказалось.

12. На проспекте Славы сгорела квартира. Под вечер пожарные спасали из огня мужчину. Очевидцы рассказали, что клубы дыма было видно издалека.

13. Туристскую заволокло дымом из-за пожара. Еще один пожар случился в районе станции метро «Комендантский проспект». В соцсетях выдвинули предположение, что пожар произошел по вине некачественных гирлянд.

Будьте внимательны. Не оставляйте без присмотра елки с включенными гирляндами. Разрушительный огонь уничтожает живую елку всего за 40 секунд. По статистике больше 10 человек в день становятся жертвами пожаров, начавшихся с возгорания символа Нового Года.