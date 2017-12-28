В Шушарах ночью горел торговый ларек с шавермой

В Пушкинском районе пожарные ликвидировали пламя в магазинчике с шавермой.

В Шушарах в ночь на 28 декабря пожарные тушили ларек-кафе с шавермой. Неприятность случилась на углу перекрестка проспекта Новгородского и Вилеровского переулка.

Информации о пострадавших нет. На месте происшествия работали сотрудники ГУ МЧС по региону в составе двух пожарных расчетов.