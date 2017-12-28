В Шушарах ночью горел торговый ларек с шавермой

В Шушарах в ночь на 28 декабря пожарные тушили ларек-кафе с шавермой. Неприятность случилась на углу перекрестка проспекта Новгородского и Вилеровского переулка.
Информации о пострадавших нет. На месте происшествия работали сотрудники ГУ МЧС по региону в составе двух пожарных расчетов.
Местные жители считают, что в Шушарах часто горят торговые ларьки. Иногда, на одном и том же месте могут пострадать несколько помещений, но в разное время. По предположениям петербуржцев, таким способом могут решать вопрос конкуренты хозяев-погорельцев.