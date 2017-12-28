На Шлиссельбургском проспекте у дома 41 забил "фонтан". Не прошло и пары дней после последнего ремонта

В Невском районе опять "наводнение": прорвало трубу на Шлиссельбургском проспекте.

На Шлиссельбургском проспекте утром произошел прорыв трубы. Инцидент опять произошел на многострадальном участке между домом номер 41 и общеобразовательной школой номер 348. ПРимечателен тот факт, что несколько дней назад сотрудники коммунальной службы чинили поломку практически в том же месте. Тогда специалисты отметили, что ремонт закончен.

В настоящее время местные жители ждут приезда рабочих, чтобы те опять решили вопрос с трубопроводом. Вода в районе начала заливать припаркованные машины. “Оптимистично” настроенные жители шутят, что мойка днища автомобилей бесплатно прилагается к ремонту коммуникаций.