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На Шлиссельбургском проспекте у дома 41 забил "фонтан". Не прошло и пары дней после последнего ремонта

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В Невском районе опять "наводнение": прорвало трубу на Шлиссельбургском проспекте.

На Шлиссельбургском проспекте утром произошел прорыв трубы. Инцидент опять произошел на многострадальном участке между домом номер 41 и общеобразовательной школой номер 348. ПРимечателен тот факт, что несколько дней назад сотрудники коммунальной службы чинили поломку практически в том же месте. Тогда специалисты отметили, что ремонт закончен. 
 
В настоящее время местные жители ждут приезда рабочих, чтобы те опять решили вопрос с трубопроводом. Вода в районе начала заливать припаркованные машины. “Оптимистично” настроенные жители шутят, что мойка днища автомобилей бесплатно прилагается к ремонту коммуникаций. 
 
Напомним, что 25 числа у школы 348 рабочие чинили прорыв трубы
Теги: коммунальная авария , невский район , прорыв трубы , фонтан , шлиссельбургский проспект
Категории: Новости СПб Происшествия

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