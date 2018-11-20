За один день в Петербурге "заминировали" 23 объекта

Из-за этого на улицу вывели почти три тысячи человек.

В минувший вторник, 6 февраля, неизвестные заминировали 23 объекта в Петербурге. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Так, с 9:40 до 11:40 на электронные адреса администраций торговых и бизнес-центров, больницы поступили почти три десятка сообщений о минировании. В тексте содержалась следующая информация:

"В здании бомба! Бомба без запаха, корпус из пластика, металлодетекторы не обнаружат, собаки не учуют. Таймер автоматически активировался с момента открытия письма. Гуд бай".

Эксперты осмотрели все объекты, среди которых 22 ТРК, бизнес-центр и больница, но не нашли ничего опасно. В общей сложности эвакуировали 2720 человек.

Правоохранителям удалось установить, что сообщения о бомбе приходили с трех разных адресов сервиса бесплатной почты mailfence.com.

Подобная ситуация наблюдалась в городе на Неве 31 января. Тогда в Петербурге эвакуировали около 100 объектов, в числе которых торговые центры, школы, больницы и здании администраций.

Видео: Piter.TV