Женщина за рулем Лады погибла в ДТП в Ломоносовском районе

В минувший вторник, 5 февраля, в Ломоносовском районе 47 региона случилось ДТП со смертельным исходом. Трагедия произошла на 29-м километре автотрассы "Петродворец – Кейкино". Погибла женщина 36-ти лет.

Женщина на Ладе Гранта не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу. В тот момент там проезжал грузовик MAN, с которым легковушка и столкнулась.

36-летняя гражданка погибла на месте еще до прибытия скорой помощи.