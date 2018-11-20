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Женщина за рулем Лады погибла в ДТП в Ломоносовском районе
Сегодня, 14:17
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KaterinaKono13

Женщина за рулем Лады погибла в ДТП в Ломоносовском районе

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В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. 

В минувший вторник, 5 февраля, в Ломоносовском районе 47 региона случилось ДТП со смертельным исходом. Трагедия произошла на 29-м километре автотрассы "Петродворец – Кейкино". Погибла женщина 36-ти лет. 

Женщина на Ладе Гранта не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу. В тот момент там проезжал грузовик MAN, с которым легковушка и столкнулась. 

36-летняя гражданка погибла на месте еще до прибытия скорой помощи. 

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Как утверждают сотрудники ГИБДД, авария могла произойти из-за плохой погоды в регионе: сильном снегопаде и гололеде. 

Источник: сетевое издание "Невские Новости" 

Теги: дтп, дтп со смертельным исходом, новости ленобласти, трасса петродворец кейкино
Категории: Происшествия, Лента новостей, ДТП,

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