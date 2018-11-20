Женщина за рулем Лады погибла в ДТП в Ломоносовском районе

В минувший вторник, 5 февраля, в Ломоносовском районе 47 региона случилось ДТП со смертельным исходом. Трагедия произошла на 29-м километре автотрассы "Петродворец – Кейкино". Погибла женщина 36-ти лет.
Женщина на Ладе Гранта не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу. В тот момент там проезжал грузовик MAN, с которым легковушка и столкнулась.
36-летняя гражданка погибла на месте еще до прибытия скорой помощи.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Как утверждают сотрудники ГИБДД, авария могла произойти из-за плохой погоды в регионе: сильном снегопаде и гололеде.
Источник: сетевое издание "Невские Новости"
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