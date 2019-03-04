Что произошло в Петербурге 4 марта?

1. На Митрофаньевском шоссе горят склады с мусором
Днем в Петербурге очевидцы заметили пожар на складах, расположенных на Митрофаньевском шоссе. На складах находится мусор.
2. Петербургский метрополитен заснял летающую колесную пару
Петербургский метрополитен показал местным жителям видео с летающей колесной парой – одной из составляющих поезда. Ролик появился в социальных сетях.
3. ЗакС разберется с продажей "веселящего газа" в Петербурге
Комитет по законодательству ЗакСа создаст рабочую группу, которая предложит решение ситуации по шарам с "веселящим газом". После трагического ДТП на Невском проспекте, когда водитель нанюхался содержимое такого шара и сбил толпу людей на тротуаре, городу необходимо разработать меры воздействия, чтобы подобных инцидентов не повторилось.
4. В Кингисеппском районе столкнулись два грузовика
Накануне в Ленинградской области Санкт-Петербурга произошло страшное ДТП с участием двух большегрузов. Об этом сообщает УГИБДД по СПБ и ЛО.
5. На Братьев Радченко прорвало трубу, улицу заполонил пар
В понедельник, 4 марта, в Колпинском районе произошла коммунальная авария. По словам очевидцев, на углу улицы Братьев Радченко и проспекта Ленина прорвало трубу с кипятком, в результате чего несколько домов остались без отопления.
Видео: Piter.TV
Оставить комментарий