Что произошло в Петербурге 4 марта?

Piter.TV публикует подборку новостей на сегодняшний день.

1. На Митрофаньевском шоссе горят склады с мусором

Днем в Петербурге очевидцы заметили пожар на складах, расположенных на Митрофаньевском шоссе. На складах находится мусор.

2. Петербургский метрополитен заснял летающую колесную пару

Петербургский метрополитен показал местным жителям видео с летающей колесной парой – одной из составляющих поезда. Ролик появился в социальных сетях.

3. ЗакС разберется с продажей "веселящего газа" в Петербурге

Комитет по законодательству ЗакСа создаст рабочую группу, которая предложит решение ситуации по шарам с "веселящим газом". После трагического ДТП на Невском проспекте, когда водитель нанюхался содержимое такого шара и сбил толпу людей на тротуаре, городу необходимо разработать меры воздействия, чтобы подобных инцидентов не повторилось.

4. В Кингисеппском районе столкнулись два грузовика

Накануне в Ленинградской области Санкт-Петербурга произошло страшное ДТП с участием двух большегрузов. Об этом сообщает УГИБДД по СПБ и ЛО.

5. На Братьев Радченко прорвало трубу, улицу заполонил пар

В понедельник, 4 марта, в Колпинском районе произошла коммунальная авария. По словам очевидцев, на углу улицы Братьев Радченко и проспекта Ленина прорвало трубу с кипятком, в результате чего несколько домов остались без отопления.

Видео: Piter.TV