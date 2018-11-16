Видео: Петербургский метрополитен заснял летающую колесной пары

Жизнь петербургского метрополитена показали в Instagram.

Петербургский метрополитен показал местным жителям видео с летающей колесной парой – одной из составляющих поезда. Ролик появился в социальных сетях.



Отметим, что Колёсная пара представляет собой элемент ходовой части рельсовых транспортных средств. Она представляет собой пару колёс, жёстко посаженных на ось и всегда вращающихся вместе с ней как единое целое.

Ранее Piter.T почему на некоторых станциях первая дверь первого вагона иногда остается закрытой.

Видео: Instagram/ metrospbphoto