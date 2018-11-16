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Видео: Петербургский метрополитен заснял летающую колесной пары

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Жизнь петербургского метрополитена показали в Instagram.

Петербургский метрополитен показал местным жителям видео с летающей колесной парой – одной из составляющих поезда. Ролик появился в социальных сетях.

Отметим, что Колёсная пара представляет собой элемент ходовой части рельсовых транспортных средств. Она представляет собой пару колёс, жёстко посаженных на ось и всегда вращающихся вместе с ней как единое целое.
Ранее Piter.T почему на некоторых станциях первая дверь первого вагона иногда остается закрытой.
Видео: Instagram/ metrospbphoto

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Теги: летающая колесная пара, петербургский метрополитен
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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