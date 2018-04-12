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Легковушка залезла под автобус на Ленинском проспекте

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Белый автомобиль будто бы залез под нижнюю часть маршрутки.

Утром 12 апреля на пересечении проспектов Маршала Жукова и Ленинского случилась авария: легковушка врезались в маршрутку. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП".

Легковая машина врезалась в микроавтобус. Белый автомобиль будто бы залез под нижнюю часть маршрутки. Ремонт машины явно обойдется водителю в копеечку. Весь капот автомобиля помят, потому что  оказался под задними колесами автобуса.

Водители жалуются на большую пробку, которая возникла из-за аварии. По словам очевидцев, стоит проспект Маршала Захарова, а также "карман" вдоль проспекта Стачек.

Видео и фото: ДТП и ЧП / ВКонтакте

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Теги: дтп петербург , происшествия , чп петербург
Категории: Новости СПб

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