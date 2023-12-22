Число жертв теракта в "Крокусе" будет расти значительно, заявил Воробьев

Глава региона рассказал, что тела жертв трагедии могут находиться под сгоревшими конструкциями.

Врачи делают все возможное, чтобы спасти жизни пострадавших во время теракта в "Крокус cити холл". Соответствующей информацией со СМИ поделился губернатор Московской области Андрей Воробьев. Российский чиновник отметил, что в медицинских учреждениях по региону и столице сейчас находится 121 человек, попавший на госпитализацию после трагедии в Красногорске. В этом перечне значатся пятеро детей. Власти также уведомили о двух случаях гибели пациентов в больнице. раненых в тяжелых случаях медики переводят в высокотехнологичные клиники. Власти уверены в том, что количество жертв будет расти значительно, так как на текущий момент специалистами начались разборы завалов конструкций сгоревшего концертного зала.

Сегодня в учреждениях Москвы и Подмосковья находятся 121 госпитализированный в различной форме тяжести. Очень часто ранения сложные и крайне тяжелые. Врачи делают все возможное, чтобы спасти жизнь. Андрей Воробьев, глава Подмосковья

На месте теракта в "Крокус Сити Холле" составляют списки пострадавших.

Фото и видео: Telegram / Воробьев Live