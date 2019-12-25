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Число пострадавших при взрыве в доме в Химках выросло до семи
Сегодня, 13:18
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lesjasap

Число пострадавших при взрыве в доме в Химках выросло до семи

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В больнице находятся четыре человека.

Число пострадавших при взрыве в доме в Химках выросло до семи. Об этом рассказали местные журналисты. Ранее в ГУ МЧС прокомментировали состояние спасенного мальчика Артема А., которого вытащили из-под завалов здания. Медики диагностировали у ребенка черепно-мозговую травму, а также рваную рану головы. Пациент находится в состоянии средней степени тяжести.

В настоящее время в больнице после инцидента в Подмосковье находятся еще три человека. Речь идет о 22-летнем молодом человеке, у которого диагностированы ожоги третьей степени, 25-летнем мужчине (ушиб поясничного отдела) и 27-летней женщине (сотрясение мозга, черепно-мозговая травма). Остальным пострадавшим госпитализация не понадобилась.

Многие жильцы находятся дома после осмотра медиков. Одной девушке пришлось наложить на ногу шину.

Напомним, что ранее стало известно о жертвах трагедии. 

Фото: Вконтакте/Подсмотрено в Москве | Московские новости.

Теги: подмосковье, химки, хлопок газа
Категории: Происшествия, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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