Число погибших при землетрясении на Гаити возросло до 1297 человек

В результате стихии пострадали 5,7 тыс. человек.

Число жертв землетрясения в Гаити возросло до 1 297. Об этом информирует французское информационное агентство France-Presse, ссылаясь на данные управления гражданской защиты республики.

Согласно последним данным, в результате стихии пострадали 5,7 тыс. человек, более трех тысяч из которых были отправлены в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести.

В настоящее время спасатели продолжают вести поиски людей под завалами.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,2 было зафиксировано 14 августа. Сильнее всего пострадали департаменты Гранд-Анс, Нипп и Юг. В последнем выявлено более половины из всего числа погибших. Землетрясение вызвало серьезные разрушения. Многие люди оказались под завалами собственных домов и общественных заведений. В результате ЧС оказались разрушены церкви и отели. Гуманитарная помощь была предложена со стороны Соединенных Штатов, Колумбии, Кубы и некоторых других стран.

Ранее в Геленджике за несколько часов выпала почти четырехмесячная норма осадков.

Видео: YouTube / NewsNation Now