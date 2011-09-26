В Геленджике из-за дождей подтопило улицы

За несколько часов выпала почти четырехмесячная норма осадков.

В Геленджике за несколько часов выпала почти четырехмесячная норма осадков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Богодистов.

Прогнозы синоптиков все же оправдались. Сегодня за несколько часов на Геленджик выпало 60 мм осадков, это превысило месячную норму почти в четыре раза. Алексей Богодистов, мэр Геленджика

В пресс-службе администрации города сообщили, что из-за угрозы серьезного подтопления было принято включить сирены для оповещения населения. Кроме того, был обесточен центр Геленджика. Местных жителей призывали приготовить документы и готовиться к возможной эвакуации.

Позже Богодистов опубликовал сообщение в Instagram, в котором заявил, что в центральной части города вода полностью сошла, и было принято решение возобновить подачу электроэнергии.

Ранее из-за сильного ливня в Керчи несколько улиц ушли под воду.

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