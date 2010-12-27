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Число погибших при стрельбе в части в Забайкалье возросло до 9
Сегодня, 14:07
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lesjasap

Число погибших при стрельбе в части в Забайкалье возросло до 9

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Один пострадавший скончался в больнице.

Число погибших при стрельбе в воинской части в Забайкалье возросло до 9. Об этом сообщили РЕН ТВ. В больнице скончался один из раненных солдат, ранее он находился в тяжелом состоянии.

Напомним, что ранее считалось, что срочник Рамиль Шамсутдинов  убил 8 сослуживцев, еще двоих ранил. Трагедия произошла в поселке Горное в конце октября. В тот же день подозреваемого задержали. Юноша заявил что не раскаивается в содеянном и готов понести наказание. В поддержку молодого человека создана петиция с требованием освободить его из СИЗО. Многие полагают, что причиной расстрела стала дедовщина. В Минобороны заявили, что это не так. Они настаивают на том, что у Рамиля произошел нервный срыв из-за личных причин.

Ранее Piter.tv писал о том, что Комитет солдатских матерей уволил руководителя.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/
 

Теги: дедовщина, забайкалье, рамиль шамсутдинов, расстрел
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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