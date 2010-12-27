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В Петербурге не будут повышать цену на проезд в следующем году
Сегодня, 17:43
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В Петербурге не будут повышать цену на проезд в следующем году

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В 2018 году тариф на транспорт повышать не будут.

В Смольном приняли решение оставить стоимость проезда в 2018 году, как и в 2017. Об этом сообщили 31 августа а Законодательном собрании Петербурга.

Комитеты договорились, что сохранят прежние цены тарифов общественного транспорта в 2018 году. Об этом рассказал губернатор Александр Головин. Кроме того, для субсидий профильным ГУПам он попросил у депутатов 37 млрд рублей. 

Стоит отметить, что цены на общественный транспорт поднимаются практически ежегодно. Напомним, в настоящее время жетон в метро стоит 45 рублей, билет на наземный транспорт – 40 рублей.

 Фото: Пассажировтранс

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Категории: Новости СПб Лента новостей

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