В Петербурге не будут повышать цену на проезд в следующем году

В 2018 году тариф на транспорт повышать не будут.

В Смольном приняли решение оставить стоимость проезда в 2018 году, как и в 2017. Об этом сообщили 31 августа а Законодательном собрании Петербурга.

Комитеты договорились, что сохранят прежние цены тарифов общественного транспорта в 2018 году. Об этом рассказал губернатор Александр Головин. Кроме того, для субсидий профильным ГУПам он попросил у депутатов 37 млрд рублей.

Стоит отметить, что цены на общественный транспорт поднимаются практически ежегодно. Напомним, в настоящее время жетон в метро стоит 45 рублей, билет на наземный транспорт – 40 рублей.

Фото: Пассажировтранс