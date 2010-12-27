Через два года в Приморске обновят два фасада по программе капитального ремонта

В 2022 году, как рассказали в Фонде капитального ремонта Ленобласти, обновление фасадов ждет жителей двух домов в городе Приморске: набережная Лебедева дом 5, где в этом году проходит замена электрики и укрепление фундамента, и Выборгскому шоссе дом 7А.

"В регпрограмме на ближайшие годы: 2021 год проектно-изыскательские работы по 29 адресам в Приморске", - рассказали в Фонде.

Как отметили в Фонде, программа капремонта рассчитана до 2043 года. Какие-то адреса будут сделаны ближе к 21-му году, какие-то дальше. Все изменения в программу, как и изначальный перечень объектов, вносит Комитет ЖКХ.

Также на днях был объявлен тендер на проведение работ по замене горячего водоснабжения о адресу Выборгское шоссе дом 5.