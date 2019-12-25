Соревнования должны были начаться 12 марта в Швеции.

Чемпионаты мира по биатлону и лыжным гонкам среди паралимпийцев в Швеции отменены. Причиной стало объявление ВОЗ пандемии коронавируса. Об этом журналистам сообщил первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков во время пресс-конференции.

В течение следующих 48 часов иностранные спортсмены покинут территорию страны. Напомним, что международные спортивные соревнования должны были начаться 12 марта.

Накануне ВОЗ заявил, что вспышка инфекции, распространившаяся из Китая больше не может считаться эпидемией. Теперь масштаб заражения коронавирусом достигает показателей пандемии. Заметны многочисленные очаги заболевания. Пациенты есть в 114 странах. Инфекция пока что не добралась до 81 страны. В общей сложности по миру коронавирусом заразились более 118 тысяч человек.

Ранее Чемпионат мира по фигурному катанию отменен из-за коронавируса, тоже самое может грозить и первому этапу "Формулы-1". Также сезон приостановлен в НБА,

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