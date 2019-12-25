ЦСКА признали лучшим хоккейным клубом Европы

Портал HockeyArchives опубликовал ежегодный рейтинг лучших хоккейных клубов Европы.
Его снова возглавил московский ЦСКА, как и в 2019 году. Второе место занял "Лулео" из Швеции. Тройку лидеров замкнул казанский "Ак Барс". Петербургский СКА расположился на четвертом месте.
Отметим, что еще два клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) вошли в топ-10 рейтинга: "Барыс" из Казахстана (9 место) и московское "Динамо" (10 место).
Напомним, 25 марта президент КХЛ Алексей Морозов выступил с официальным заявлением о досрочном завершении сезона 2019/20 в связи с угрозой распространения коронавируса.
Ранее стало известно, что КХЛ назначила старт нового сезона на 2 сентября.
Фото: VK / @hccska
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