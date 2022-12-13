ЦБ объяснил замедление инфляции в Петербурге

Представители регулятора отметили, что аналогичная ситуация зафиксирована по всему СЗФО.

Представители ЦБ РФ объяснили причины замедления инфляции в Петербурге и многих других регионах Северо-Запада. Речь идет в том числе и о Петербурге. Напомним, что в Северной столице показатель замедлился всего за месяц с январских 11,5% до 10,2% в феврале. По всему СЗФО замедление составило д 10,9%.

В регуляторе отметили, что причины отличаются в случае различных продуктов. К примеру, остановка роста цен на молочную продукцию, связана с большой урожайностью зерна и оптимизацией стоимости кормов для животных. Непродовольственные товары больше не растут в цене из-за снижения потребительского спроса.

Также в ЦБ заверили, что инфляция вернётся к целевому показателю, равному 4%, в 2024 году.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге и Крыму откроются представительства Костромского землячества.

Фото: Piter.TV