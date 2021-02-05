В Израиле ликвидировали боевика из Палестины.

ЦАХАЛ: на Западном берегу застрелен террорист. Об этом сообщили представители израильской армии. По данным военных, инцидент произошел на западном берегу в округе Биньяимин. Злоумышленник из Палестины сначала попытался проникнуть в дом местного фермера в Садех-Эфраим,а после атаковал местного жителя. Рядом находился сотрудник гражданской службы безопасности, которая формируется из числа израильтян.

В заявлении армии отмечается, что боевик был вооружен. Палестинца застрелил один из участников конфликта. На данный момент неизвестно, был ли террорист вооружен. Сейчас ЦАХАЛ проверяет, как преступник смог пройти незамеченным на территорию. Среди мирного населения пострадавших нет.

В течение ночи армейские подразделения прочесывали местность, чтобы обнаружить возможных сообщников боевика. Позже стало известно, что преступник мог попасть на ферму при помощи автомобиля. Он въехал на территорию поселка через центральные ворота.

Лавров назвал факторы, влияющие на создание условий для диалога Палестины и Израиля.