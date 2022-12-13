Авария с пятиклассником на Римского-Корсакова попала на видео

В объектив камеры видеонаблюдения, установленной на проспекте Римского-Корсакова, попал момент аварии с пострадавшим 12-летним школьником. Кадры оказались в распоряжении Piter.TV.
Напомним, что ДТП случилось утром четверга, 30 марта. Как установили правоохранители, 27-летняя женщина-бухгалтер за рулём своего Kia Rio наехала на пятиклассника при движении в сторону Лермонтовского проспекта в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Школьник находился на середине дороги, когда иномарка сбила его на достаточно большой скорости.
Добавим, что мальчик находился без сопровождения взрослых и направлялся в бассейн. Его доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга. Состояние ребёнка оценили как средней степени тяжести.
Ранее мы сообщили о том, что в Ломоносовском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП с возгоранием автомобиля.
Фото: Piter.TV
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