Авария с пятиклассником на Римского-Корсакова попала на видео

Судя по кадрам, школьник находился на середине дороги, когда его сбила иномарка на достаточно большой скорости.

В объектив камеры видеонаблюдения, установленной на проспекте Римского-Корсакова, попал момент аварии с пострадавшим 12-летним школьником. Кадры оказались в распоряжении Piter.TV.

Напомним, что ДТП случилось утром четверга, 30 марта. Как установили правоохранители, 27-летняя женщина-бухгалтер за рулём своего Kia Rio наехала на пятиклассника при движении в сторону Лермонтовского проспекта в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Школьник находился на середине дороги, когда иномарка сбила его на достаточно большой скорости.

Добавим, что мальчик находился без сопровождения взрослых и направлялся в бассейн. Его доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга. Состояние ребёнка оценили как средней степени тяжести.

Ранее мы сообщили о том, что в Ломоносовском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП с возгоранием автомобиля.

Фото: Piter.TV