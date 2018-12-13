Большая перемена. Эвакуация снова затронула петербургские школы

Режим работы учебных заведений меняется второй день подряд.

Днем 14 мая в Петербурге произошла вторая волна внезапных эвакуаций горожан за два дня. По данным портала "Мегаполис", на улицу пришлось выйти учащимся школ №№ 326, 113, 601, 110, 264, 549, 54 и минимум трех детских садов, два из которых находятся в Красносельском районе.

Помимо этого, пользователи сообщают об эвакуациях студентов НГУ им. Лесгафта. В качестве причины отмены занятий называется очередная рассылка анонимных угроз с "минированием".

Напомним, из-за подобных действий 13 мая в Петербурге было осмотрено 46 зданий, на 35 из них проводилась эвакуация. На улицу было выведено более 23 тысяч человек.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что происходило в городе 13 мая и какое послание от "минеров" могли получить в Педагогическом колледже на улице Замшина.

Фото: @megapolisonline / Telegram