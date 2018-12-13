Из-за сообщений о бомбах в Петербурге эвакуировали более 30 объектов

Известно, что на улицу пришлось выйти более 23 тысячам человек.

Стали известны подробности волны ложных минирований, которая прошлась по Петербургу 13 мая.

По данным портала Konkretno.ru и АН "Оперативное прикрытие", электронные письма поступали в ряд городских инстанций с 11:30 до 16:15. Затронуты оказались школы, медицинские учреждения, здания Мариинского театра, БЦ "Невская Ратуша", Комитета по образованию, пассажирского порта "Морской фасад", Эрмитажа и рынка "Юнона".

Было осмотрено 46 зданий, на 35 из них проводилась эвакуация.

Напомним, Piter.TV ранее сообщал о том, что происходило в городе 13 мая и какое послание от "минеров" могли получить в Педагогическом колледже на улице Замшина.