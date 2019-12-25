Болгария с 1 мая откроется для туристов с антителами или ПЦР-тестами

В страну можно будет въехать с одним из трех видов медицинских документов.

Министерство здравоохранения Болгарии приняло решение открыть границу для туристов. Страна будет доступной для посещения с 1 мая. Исполняющий обязанности министра здравоохранения Костадин Ангелов рассказал об этом на брифинге.

Он отметил, что въезжающим в страну нужно будет при себе иметь один из трех видов медицинских документов. У туриста должны быть либо сертификат, подтверждающий вакцинацию против коронавируса, либо отрицательный ПЦР или определенного вида антигенный тест, либо справка о перенесенном в последние 6 месяцев заболевании, которая подтверждается положительным ПЦР-тестом на тот момент.

Ранее Болгария планировали продлить режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации до конца мая, однако власти измени свое решение.

По последним данным в стране за все время зарегистрировали 394 594 человека. За пандемию от Covid-19 тут умерли 15 721 пациент.

Ранее сегодня стало известно, что Россия и Египет договорились о полном восстановлении авиасообщения. Операторы уверены, что возобновление авиасообщения снизит стоимость туров в два раза.

Фото: pixabay