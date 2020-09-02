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Более 3,2 тыс. петербуржцев заразились коронавирусом
Сегодня, 12:49
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Более 3,2 тыс. петербуржцев заразились коронавирусом

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За последние сутки умерло еще 70 пациентов, у которых диагностировали COVID-19.

В Петербурге коронавирус обнаружили у 3 273 жителей города. Об этом сообщили в оперативном штабе в субботу, 13 ноября.

Победить болезнь смогли 3 882 человека. Еще 70 пациентов ушли из жизни. В ковидные больницы поступили 484 зараженных. На карантине находятся более 3,4 тыс. жителей. Свободный коечный фонд в стационарах составляет почти 38%. 

Коронавирусная статистика в Петербурге вновь пошла в рост после нерабочих дней и принимает меры, способствующие увеличению числа привитых граждан. Власти Северной столицы призывают горожан привиться от инфекции. Однако половина петербуржцев против идеи обязательной вакцинации.

Ранее на Piter.tv: Дмитрий Лисовец прокомментировал смерть привитого от коронавируса петербуржца.

Фото: Pexels

Теги: здоровье, ковидная статистика, оперативный штаб, смольный
Категории: Картина дня, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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