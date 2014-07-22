Половина петербуржцев против идеи обязательной вакцинации

В опросе поучаствовали 1,6 тыс. человек.

В пятницу, 12 ноября, специалисты сервиса по поиску работы SuperJob поделился с Piter.tv результатами опроса, согласно которым с идеей обязательной вакцинации согласилась почти треть петербуржцев.

Так, главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова подписала постановление об обязательной вакцинации от коронавируса жителей старше 60 лет и студентов, проходящих практику. Горожане к такому решению отнеслись неодобрительно: против вакцинации пожилых людей выступил 51% жителей, а студентов – 55%.

С обязательной вакцинацией согласились 27% петербуржцев. По их мнению, высокие показатели госпитализации и смертности от COVID-19 фактически не оставляют властям выбора.

Кроме того, противниками чаще выступали те, кто не сделал прививку.

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