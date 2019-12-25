Более 1,3 тыс. человек эвакуировали в Джакарте из-за муссонных наводнений

Уровень воды в отдельных районах столицы Индонезии поднялся на 1,8 метра.

Более 1,3 тысячи человек эвакуировали в Джакарте из-за наводнений, вызванных муссонными ливнями. Об этом сообщили журналисты информационного агентства Reuters. По данным источника, эвакуация населения прошла в южном и восточном районах столицы Индонезии. В данных районах проживает около 10 млн человек. Им пришлось временно покинуть дома из-за того, что уровень паводковых вод поднялся на 1,8 метра.

Дожди прекратились, но вода в некоторых районах все еще влияет на жизнь Джакарты. К счастью, центр города не затронут, когда вода спадет, люди смогут вернуться к своей обычной жизни. губернатор Джакарты

В департаменте по ликвидации последствий ЧС уточнили, что на данный момент не располагают информацией о пострадавших. В местном агентстве метеорологии предупреждают о новых ливнях, которые могут обрушиться на страну уже на следующей неделе. Дожди могут сопровождаться ветром и грозами.

В Индонезии обнаружен наиболее заразный штамм коронавируса.

Фото: Pixabay.com