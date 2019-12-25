Boeing получила контракт от НАСА на поддержку МКС до 2024 года

Контракт с компанией могут продлить до 2028 или 2030 года.

Американская компания Boeing получила контракт от НАСА на поддержку Международной космической станции до 2024 года. Стоимость соглашения достигает 916 млн долларов. Соответствующее заявление опубликовано представителями предприятия.

Boeing будет оказывать услуги технической поддержки, предоставлять ресурсы и персонал для работ на борту МКС, а также отвечать за многие системы станции сообщение от Boeing

Напомним, что Boeing является основным американским подрядчиком на МКС с 1993 года. Страны-участницы проекта обсуждают возможное продление соглашений с компанией до 2028 или 2030 года. Эксперты считают, что эти договоренности могут быть технически реализуемы.

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