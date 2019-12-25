Петербургский космонавт поделился фото с МКС восхода Венеры

Петербургский космонавт Иван Вагнер опубликовал на своей личной странице в Twitter фотографию восхода Венеры, находясь на борту Международной космической станции.
В посте космонавт спросил у аудитории, что это за яркий объект на небе следует за Солнцем и превосходит окружающие звезды по светимости. Специалист отметил, что его видно на закате или перед рассветом.
Ранее мы писали, что первый запуск китайской ракеты-носителя "Куайчжоу-11" закончился неудачей.
Фото: Twitter / Иван Вагнер
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