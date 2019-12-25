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Петербургский космонавт поделился фото с МКС восхода Венеры
Сегодня, 21:27
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smirenny

Петербургский космонавт поделился фото с МКС восхода Венеры

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Космонавт поделился фотографией в своем Twitter.

Петербургский космонавт Иван Вагнер опубликовал на своей личной странице в Twitter фотографию восхода Венеры, находясь на борту Международной космической станции. 

В посте космонавт спросил у аудитории, что это за яркий объект на небе следует за Солнцем и превосходит окружающие звезды по светимости. Специалист отметил, что его видно на закате или перед рассветом. 

Ранее мы писали, что первый запуск китайской ракеты-носителя "Куайчжоу-11" закончился неудачей.

Фото: Twitter / Иван Вагнер

Теги: венера, иван вагнер, космонавт, космос, мкс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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