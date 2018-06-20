Благотворительный онлайн-баттл Упсала-Цирка

Упсала-Цирк приглашает всех неравнодушных жителей и гостей Петербурга на цирковой онлайн-баттл. В течение часа в прямом эфире артисты Упсала-Цирка покажут свои лучшие цирковые трюки, а зрители смогут поддержать артистов пожертвованиями.
В программе баттла:
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Лучшие цирковые и акробатические трюки от артистов Упсала-Цирка;
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Розыгрыш двух билетов в Упсала-Цирк и стильной хулиганской фотографии артистов с автографами;
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Розыгрыш ценных призов от партнеров события - сети ресторанов ITALY GROUP и сети отелей "Невский Берег"
Место проведения: YouTube канал Упсала-Цирка.
Поддержать артистов сейчас или во время баттла:
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Онлайн пожертвование по ссылке.
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СМС пожертвование: на номер 3443 со словом УПС 100 (где 100 - сумма пожертвования)
Фото: Упсала-Цирк
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