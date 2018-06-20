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Благотворительный онлайн-баттл Упсала-Цирка
Сегодня, 17:00
577
nastya960

Благотворительный онлайн-баттл Упсала-Цирка

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В течение часа в прямом эфире артисты Упсала-Цирка покажут свои лучшие цирковые трюки.

Упсала-Цирк приглашает всех неравнодушных жителей и гостей Петербурга на цирковой онлайн-баттл. В течение часа в прямом эфире артисты Упсала-Цирка покажут свои лучшие цирковые трюки, а зрители смогут поддержать артистов пожертвованиями.

В программе баттла:

  • Лучшие цирковые и акробатические трюки от артистов Упсала-Цирка;

  • Розыгрыш двух билетов в Упсала-Цирк и стильной хулиганской фотографии артистов с автографами;

  • Розыгрыш ценных призов от партнеров события - сети ресторанов ITALY GROUP и сети отелей "Невский Берег"

Место проведения: YouTube канал Упсала-Цирка.

Поддержать артистов сейчас или во время баттла:

  • Онлайн пожертвование по ссылке.

  • СМС пожертвование: на номер 3443 со словом УПС 100 (где 100 - сумма пожертвования)

Фото: Упсала-Цирк 

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Категории: Куда сходить в Петербурге,

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