Бизнес Литвы рад приостановке турпотока из РФ в Грузию

Бизнесмены готовятся подзаработать на туристах из России.

Литовские туроператоры и предприниматели радуются временному запрету на полеты из России в Грузию. Бизнесмены готовятся подзаработать на туристах из России. Об этом сообщило ФБА "Экономика сегодня".

Сегодняшние настроения литовских бизнесменов можно описать фразой: "Закрытая для россиян Грузия – открытая для россиян Литва!". И тому есть причины, бизнес ожидает приток финансов, так как, в среднем, семья из четырех человек тратит за неделю примерно четыре тысячи евро. Литовец тратит 250-300 евро за это же время, то есть один гость из России выгоднее в 3-4 раза.

Также в Литве любят русских за их поведение. Например, на Балтийское море, в основном, приезжают семьи с детьми, поэтому взрослым некогда обращать внимание на сомнительные приключения.

После 2014 года в Литве стали превалировать русофобии, что уменьшило количество русских туристов. Сейчас у Литвы появилась возможность восстановить свою популярность.

Ранее в Грузии предложили запустить бесплатные автобусы для россиян из Баку и Еревана.

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