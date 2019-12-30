Бывшему полпреду Путина на Северном Кавказе нашли новую должность

Он займется сухопутными войсками РФ.

Экс-полпреда в СКФО назначили заместителем главкома сухопутных войск. На посту трудился Александр Ленцов, который теперь перешел на место советника министра обороны. Соответствующий указ Владимира Путина размещен на официальном сайте Кремля.

Новая должность автоматически освободила чиновника от предыдущего места службы. Должность полномочного представителя президента вместо Александра Матовникова занял Юрий Чайка. В свою очередь бывший генеральный прокурор передал свое место Игорю Краснову.

Ранее Piter.tv писал о том, что министром экономического развития России назначен Максим Решетников.

