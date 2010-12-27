Билли Новик сдал кровь для нуждающихся больных детей

Билли Новик вместе с другими донорами поделился кровью для детей.

В Санкт-Петербурге 13 сентября при поддержке главы "Фонда доноров" Олега Смакотина в НИИ Гематологии и трансфузиологии прошла акция, приуроченная ко Всемирному дню донора костного мозга, в которой принял участие и лидер группы "Billy's Band" Билли Новик.

Каждый, кто сегодня сдал кровь, получил на память уникальную открытку, нарисованную самыми маленькими пациентами детского онкологического отделения НИИ им. Н. Н. Петрова. Для каждого больного ребенка такая помощь жизненна необходима. Также пришедших ждали чай и сладости, чтобы после процедуры все остались в хорошем расположении сил.

Музыкант отметил, что сейчас, когда у людей остро не стоит финансовый вопрос, а донорство сделали безвозмездным, количество желающих намного уменьшилось. "Нужно помогать людям, особенно нуждающимся. Сегодня, в век интравертизации – донорство, отличный способ сделать маленькое добро. Этим мы дарим частичку себя абстрактному нуждающемуся. Искренне и без расчета на "спасибо". Так и должно быть", - отметил Билли Новик.

Фото: Piter.TV