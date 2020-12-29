Биатлонистка Акимова выиграла вторую спринтерскую гонку на первом этапе Кубка IBU

Второе место в соревновании также получила россиянка.

Биатлонистка Татьяна Акимова выиграла вторую спринтерскую гонку на первом этапе Кубка Международного союза (IBU). Турнир проводился в немецком городе Арьер. Российская спортсменка пришла первой к финишу. Ее время составило 22 минуты 58,1 секунды. Девушка совершила один промах на двух огневых рубежах. Второе место отдано еще одной россиянке - Анастасии Шевченко. Отставание от соотечественницы - 4,0 секунды при одном промахе.

В турнирной таблице также находятся и другие представительницы РФ. Анастасия Гореева заняла 15-е место, Елизавета Каплина - 18-е, Татьяна Воронина - 24-е, Валерия Васнецова - 25-е, Полина Шевнина - 26-е, Ольга Мощенкова - 64-е.

Напомним, что 14 января Татьяна Акимова выиграла первую спринтерскую гонку в рамках этапа Кубка IBU в Арьере. Вечером 16 января состоится мужское соревнование.

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