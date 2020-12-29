  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Биатлонистка Акимова выиграла вторую спринтерскую гонку на первом этапе Кубка IBU
Сегодня, 14:21
14
lesjasap

Биатлонистка Акимова выиграла вторую спринтерскую гонку на первом этапе Кубка IBU

0 0

Второе место в соревновании также получила россиянка.

Биатлонистка Татьяна Акимова выиграла вторую спринтерскую гонку на первом этапе Кубка Международного союза (IBU). Турнир проводился в немецком городе Арьер. Российская спортсменка пришла первой к финишу. Ее время составило 22 минуты 58,1 секунды. Девушка совершила один промах на двух огневых рубежах. Второе место отдано еще одной россиянке - Анастасии Шевченко. Отставание от соотечественницы - 4,0 секунды при одном промахе.

В турнирной таблице также находятся и другие представительницы РФ. Анастасия Гореева заняла 15-е место, Елизавета Каплина - 18-е, Татьяна Воронина - 24-е, Валерия Васнецова - 25-е, Полина Шевнина - 26-е, Ольга Мощенкова - 64-е.

Напомним, что 14 января Татьяна Акимова выиграла первую спринтерскую гонку в рамках этапа Кубка IBU в Арьере. Вечером 16 января состоится мужское соревнование.

Чемпион мира Устюгов потребовал извинений от телеканала "Россия 24".

Фото: Pixabay.com

Теги: биатлон, кубок ibu, спринтерская гонка, татьяна акимова
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Спорт,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии