Белорусский рабочий показал Соловьеву гениталии в прямом эфире

Так иностранец рассказал российскому журналисту о забастовке в республике.

Белорусский рабочий показал Владимиру Соловьеву гениталии в прямом эфире. Инцидент произошел во время эфира на YouTube-канале "Соловьев LIVE". Сотрудник автомобильного завода БелАЗ продемонстрировал российскому ведущему свое отношение к последним событиям в республике.

Как я понимаю, у нас на связи Анатолий, он рабочий из Белоруссии..Как забастовка? Какое настроение в коллективе, что думаете о происходящем? Владимир Соловьев, российский телеведущий

В ответ на эти вопросы иностранец переместил видеокамеру к своему половому органу и продемонстрировал его на весь экран. Связь с гостем эфира сразу же прервалась. Владимир Соловьев заявил, что рабочий - "красавчик и молодец, хорошо показал".

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Видео: Youtube/Соловьёв LIVE