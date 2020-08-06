ПВО и ВВС тренируются на узкой трассе без установленного на ней радиоэлектронного оборудования.

Белорусские летчики посадили на трассу М1 военные самолеты. Об этом сообщили журналисты из агентства БЕЛТА. В течение четырех дней местные военные будут тренироваться в рамках первого этапа, включающем военно-воздушные силы и войска ПВО. Мероприятия проводятся в Ивацевичском районе республики.

Ранее военные рассказали, что в учениях задействованы все белорусские авиабазы. Вылеты ведутся с аэродромов в Лиде, Барановичах и Мачулищах. Пилоты 116-ой гвардейской штурмовой и 61-ой истребительной авиационных баз выполняют маневры на самолетах МиГ-29, Су-25, Як-130, а также на учебно-тренировочном борту Л-39.

Военнослужащие тренируются правильно выполнять приземление при любых погодных условиях. Сложность учений заключается в том, что трасса М1 - узкая, а также на ней не установлено радиоэлектронное оборудование. Кроме посадки проверяется готовность к дальнему и маневренному воздушному бою.

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Видео: Youtube/ВоенТВ Беларуси