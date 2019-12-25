Мужчина разыскивался в Дагестане.

Белоруссия выдала России обвиняемого в финансировании терроризма. Об этом рассказали представители республиканской Генеральной прокуратуры. Минск удовлетворил просьбу коллег из Москвы о передаче мужчины 1990-го года рождения, для привлечения его к уголовной ответственности. В настоящее время подозреваемый находится с правоохранительными органами из РФ.

Уголовное дело в отношении Н. расследовало управление Следственного комитета РФ по Республике Дагестан. пресс-служба Генпрокуратуры Белоруссии

Следствие считает, что фигурант дела в сентября 2018 года в Хасавюрте передал своему знакомому денежные средства, которые должны были пойти на финансирование боевиков ИГ (запрещенная на территории РФ террористическая организация). На деньги члены радикального движения могли приобрести себе оружие и обмундирование. Мужчина ранее уже был судим за участие в вооруженном формировании. После нового преступления он скрылся от правосудия и был объявлен в розыск. Для него избрана мера пресечения в виде ареста. Подозреваемый найден в Гомельской области.

Обвиняемая по делу о пожаре в "Зимней вишне" расплакалась во время последнего слова в суде.

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