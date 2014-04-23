Вердикт суда по делу Блии Богдановой будет объявлен позже.

Обвиняемая по делу о пожаре в "Зимней вишне" расплакалась во время последнего слова в суде. В Заводском суде города Кемерово рассматривалось дело в отношении генерального директора компании-собственника торгового центра, в которой произошла трагедия. Прокуратура просила назначить для Юлии Богдановой 14,5 лет заключения в колонии общего режима. По версии стороны обвинения, фигурантка расследования знала о многочисленных нарушениях в пожарной безопасности комплекса, но не сделала ничего для их устранения.

Адвокат Богдановой отметил, что его клиентку следует оправдать, так как государственное обвинение не смогло доказать причастность и вину Богдановой к гибели 60 человек в ТЦ. В последнем слове подозреваемая просила суд вынести справедливое решение. Она заметила, что признает вину. Она также попросила учесть состояние ее здоровья и то, что у нее остается несовершеннолетний ребенок. После этого судья удалился в совещательную комнату для вынесения вердикта.

Дата начала его оглашения будет объявлена позднее.

Экс-гендиректор "Зимней вишни" выступила с последним словом в суде.

Фото: Piter.tv