Дмитрий Мезенцев напомнил о контракте на поставку российской вакцины в Белоруссию в первом квартале 2021 года.

Белоруссия планирует увеличить закупки вакцины "Спутник V". Об этом премьер-министр республики Роман Головченко рассказал на встрече с российским послом Дмитрием Мезенцевым. Видеофрагмент заседания опубликован пресс-службой местного правительства. Чиновники уточнили, что уже сейчас между Москвой и Минском существуют контракты на поставку вакцины от НИЦ имени Гамалеи, которые запланированы на январь-март 2021 года.

Вакцинация началась даже раньше, чем планировалось. Сейчас законтрактованы поставки вакцины на январь-февраль-март. Мы также видим запрос белорусской стороны на возможное увеличение Дмитрий Мезенцев, российский посол

Российский дипломат отметил, что этот вопрос нуждается в проработке. По словам посла, власти Белоруссии должны понимать, справится ли местная система здравоохранения с наплывом граждан, которые захотят пройти массовую вакцинацию от коронавируса. Также правительству следует учесть вопросы, связанные с наличием специалистов, разбирающихся в хранении препарата.

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