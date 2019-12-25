Мезенцев рассказал о переговорах по производству "Спутника V" в Белоруссии

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев рассказал о переговорах по производству "Спутника V" в республике. Заявление он сделал в эфире "России-24".
Он отметил, что переговоры в данный момент идут успешно. Он отметил, что в них участвуют три крупные фармакологические компании, а также исследовательские центры.
Они вели переговоры с российскими партнерами о совместном производстве вакцины на территории Белоруссии.
Дмитрий Мезенцев, посол России в Белоруссии
Ранее мы писали, что Матвиенко назвала массовую вакцинацию главным способом борьбы с пандемией.
Фото: pixabay.com
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