Мезенцев рассказал о переговорах по производству "Спутника V" в Белоруссии

В переговорах участвуют три крупные фармакологические компании.

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев рассказал о переговорах по производству "Спутника V" в республике. Заявление он сделал в эфире "России-24".

Он отметил, что переговоры в данный момент идут успешно. Он отметил, что в них участвуют три крупные фармакологические компании, а также исследовательские центры.

Они вели переговоры с российскими партнерами о совместном производстве вакцины на территории Белоруссии. Дмитрий Мезенцев, посол России в Белоруссии

Ранее мы писали, что Матвиенко назвала массовую вакцинацию главным способом борьбы с пандемией.

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