Белый дом: претензии к возрасту Байдена далеки от реальности

Карин Жан-Пьер оценила состояние здоровья политика.

В американской администрации считают, что общественные претензии к возрасту президента Джо Байдена далеки от реальности, так как на деле лидер Белого дома достигает успехов в своей работе. Соответствующее заявление в ходе выступления перед журналистами в Вашингтоне на регулярном брифинге сделала официальный представитель Карин Жан-Пьер. Чиновница пояснила прессе, что политические оппоненты Байдена также предсказывали его поражение на выборах главы государства еще в 2020 году. Однако тот обошел их и предпринимает меры для укрепления национальной экономической системы.

Может, они забыли о победах президента за последние два года, но я рада напомнить в любое время. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Таким образом Карин Жан-Пьер ответила на просьбу одного из корреспондентов прокомментировать заявление объявившей о намерении участвовать в выборах 2024 года бывшего постоянного представителя США при ООН Никки Хейли, которая призвала медиков оценивать ментальное состояние политиков после 75 лет. Дипломат добавила, что власти США не преуспеют, если не перестанут полагаться на политиков, чей расцвет пришелся на прошлый век.

Белый дом назвал "символическими и ненужными" новые санкции КНР против американского ВПК.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television