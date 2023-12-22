Белый дом: помощь Киеву получит поддержку конгрессменов в случае голосования

По словам Жан-Пьер, данный проект будет работать на национальную безопасность США.

Помощь Украине получит поддержку конгрессменов в случае голосования. Об этом заявила на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон должен вынести законопроект на голосование, чтобы получить поддержку. Жан-Пьер отметила, что данный проект будет работать на национальную безопасность США и защищать безопасность американского народа. Пресс-секретаь добавила, что если Джонсон "заботится об американской безопасности и отбросил политику в сторону, ему необходимо вынести инициативу на голосование.

Ранее Белый дом отказался комментировать цели высокоточного удара ВС РФ в Одессе.

Видео: YouTube / CNBC Television